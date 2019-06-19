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Сотрудники бюро принудительного исполнения Узбекистана

И опасна, и трудна: в БПИ рассказали о потерях за два года службы

Пресс-служба республиканского бюро принудительного исполнения
Общество
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С момента образования Бюро принудительного исполнения четверо сотрудников погибли, выполняя свой профессиональный долг, еще более ста получили травмы в результате конфликтов с должниками и неплательщиками.

ТАШКЕНТ, 19 июн – Sputnik. Руководитель правового отдела и международных связей Насимхон Бурханов рассказал о несчастных случаях в Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана, сообщает пресс-служба организации.

Так, за последние два года работы организации четверо сотрудников Бюро погибли при исполнении служебных обязанностей, еще более ста получили телесные повреждения. Об этом Бурханов сообщил в среду, 19 июня, на брифинге Агентства информации и коммуникаций при Администрации президента.

"Во время осуществления сотрудниками Бюро возложенных на них обязанностей встречаются факты оказания сопротивления со стороны отдельных граждан по выполнению законных требований", – рассказал Бурханов. 

Два случая произошли в Сурхандарьинской области, один в Ферганской и еще один в Кашкадарьинской области республики.

Сотрудник Бюро принудительного исполнения проводит рейд по адресам должников
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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Всего за два года зафиксировано 319 случаев оказания сопротивления, по 130 из них возбуждены уголовные дела. В отношении виновных лиц были применены соответствующие меры.

Ранее корреспондент Sputnik Узбекистан принял участие в одном из плановых рейдов вместе с сотрудниками БПИ и мог на личном опыте убедиться в том, в каких непростых условиях и с непростым контингентом приходится работать. Сотрудник Бюро в частности рассказал, что попытки давления на приставов наблюдаются регулярны, нередко дело доходит до драки. 

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана, Генпрокуратура Узбекистана



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