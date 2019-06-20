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Крыло самолета Национальной авиакомпании Uzbekistan Airways

Хусанов: лоукостер появится после изменения Воздушного кодекса Узбекистана

Sputnik / Мария Науменко
Общество
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Представитель НАК рассказал о работе по созданию узбекского лоукостера.

ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. Для создания национального лоукостера необходимо внести изменения в Воздушный кодекс Узбекистана. Об этом заявил и.о. первого заместителя генерального директора Национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" Умид Хусанов.

Информация о том, что НАК может открыть свой лоукостер, появилась в начале 2018 года. Тогда перевозчик изучал опыт российского "Аэрофлота", который создал авиакомпанию "Победа". 

По словам Хусанова, сейчас UzAirways ведет работу по этому проекту с экспертами Всемирного банка.

"Необходимо будет создать как финансовую, так и производственную базу, которая позволит нам эффективно эксплуатировать данные воздушные суда", - подчеркивает он.

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Хусанов обращает внимание на то, что сейчас решается комплекс вопросов.

"Лоукостер – это не классическая авиакомпания: там минимальные расходы и минимальная цена на билет. Для того, чтобы снизить цену, необходимо провести определенные процедуры, в том числе внести изменения в Воздушный кодекс Узбекистана", - сказал представитель НАК.

Он отметил, что у компании есть своя концепция, которую необходимо доработать и привести к международным стандартам.

Теги:
Узбекистан, Узбекистон хаво йуллари



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