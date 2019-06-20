Как Узбекистан управляет ядовитыми химическими отходами

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В Узбекистане площадь захоронения ядовитых химических веществ составляет 65 гектаров, заявил депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Хайрулло Гаффаров на встрече с представителями СМИ в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

Мероприятие было посвящено содержанию и значению закона "О ратификации Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях". Участники обсудили вопросы улучшения экологической ситуации на основе этого международного акта, а также устранение возможных негативных последствий для населения и природы.

Начальник управления Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Тулеген Абдугазиев рассказал, что во времена СССР в Узбекистане химические вещества применялись в сельском хозяйстве для борьбы с болезнями растений и с вредителями.

"У нас до сих пор есть некоторые из них, хотя их срок годности уже истек, и они запрещены к использованию. Особенно широко эти химические вещества использовались в качестве дефолиантов (вещества, вызывающие опадение листьев растений. — Прим. ред.). В сельской местности имелись аэродромы для малой авиации, а на их территории — склады для хранения химикатов. При загрузке самолетов химикатами часть их попадала в почву, в результате чего она загрязнялась", — отметил Тулеген Абдугазиев.

Он с сожалением добавил, что комитет не может контролировать ситуацию на всех таких территориях. Однако мониторинг проводится регулярно.

"Его результаты показывают, что уровень загрязнения почвы на некоторых аэродромах в настоящее время выше нормы", — заявил Абдугазиев.

"Стойкие органические загрязнители — это вещества, которые трудно разрушить и которые могут накапливаться в биологических тканях, — сказал Хайрулло Гаффаров. — В настоящее время, помимо аэродромов, в 13 регионах республики имеются забетонированные захоронения ядовитых химических веществ общей площадью 65 гектаров".

Депутат отметил, что ситуация в этих районах, в том числе состояние воды и почвы, находится под контролем Республиканского центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора и Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды. По его словам, до настоящего времени о каких-либо неблагоприятных воздействиях ядовитых веществ на окружающую среду не сообщалось.

"То есть случаев превышения допустимого уровня концентрации не было", — сказал Гаффаров.

Тулеген Абдугазиев отметил, что эти специальные объекты принадлежат акционерному обществу "Узагрокимё" и в обязательном порядке охраняются.

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