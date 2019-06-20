Возвращенная из Сирии узбекистанка получила квартиру

ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. Возвращенная из Сирии узбекистанка получила двухкомнатную квартиру в Сурхандарьинской области, сообщает пресс-служба хокимията региона.
Также ее ребенка устроили в детский сад, а самой женщине назначили пособие по безработице.
"Я очень благодарна нашему президенту и хотела бы пожелать, чтобы никто из наших граждан не совершал таких страшных ошибок, как мы", - говорит женщина.
Кроме того, узбекистанке оказывают медицинскую и психологическую помощь.
Еще заместитель хокима области и председатель Комитета женщин Мавлуда Кобулова подарили женщине швейную машинку и продукты.
Ранее президент Шавкат Мирзиёев поручил принять меры по адаптации и приобщению к образовательным и социальным процессам, обеспечению жильем соотечественников, недавно возвращенных из зоны боевых действий в Сирии.