Возвращенная из Сирии узбекистанка получила квартиру

Ранее президент Шавкат Мирзиёев поручил принять меры по адаптации возвращенных из Сирии соотечественников.

ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. Возвращенная из Сирии узбекистанка получила двухкомнатную квартиру в Сурхандарьинской области, сообщает пресс-служба хокимията региона.

Также ее ребенка устроили в детский сад, а самой женщине назначили пособие по безработице.

"Я очень благодарна нашему президенту и хотела бы пожелать, чтобы никто из наших граждан не совершал таких страшных ошибок, как мы", - говорит женщина.

© Пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области. Возвращенной из Сирии женщине подарили квартиру

Кроме того, узбекистанке оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Еще заместитель хокима области и председатель Комитета женщин Мавлуда Кобулова подарили женщине швейную машинку и продукты.

Ранее президент Шавкат Мирзиёев поручил принять меры по адаптации и приобщению к образовательным и социальным процессам, обеспечению жильем соотечественников, недавно возвращенных из зоны боевых действий в Сирии.