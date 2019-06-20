В "Узбектелекоме" назвали способы повышения скорости Wi-Fi

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В "Узбектелекоме" рассказали, как можно повысить скорость беспроводного интернета.

В компании отметили, что скорость Wi-Fi зависит от множества факторов. Так, желательно, чтобы роутер и абонентские устройства находились в одном помещении, а также — чтобы между ними не было каких-либо препятствий (стен, перегородок и тому подобного).

"Многое зависит и от технических параметров Wi-Fi-роутера и его настроек. Так, например, сегодня наиболее распространенные модели роутеров поддерживают стандарт 2,4 ГГц (802.11n), а более новые модели — 5 ГГц (802.11ac). Заявленные производителем и этими стандартами скорости намного превышают 100 Мбит/с, но фактически реальные скорости могут быть намного ниже", — говорится в публикации.

В компании посоветовали покупать роутеры с поддержкой стандарта 5 ГГц (802.11ac). При использовании таких устройств скорость выше, хотя дальность действия беспроводной сети на частоте 5 GHz — меньше.

"Если использовать двухдиапазоновый роутер, можно раскрыть весь потенциал подключения на скорости 100 Мбит/с, за которую вы платите провайдеру. Можно также рассматривать роутер с гигабитными портами (скорость WAN и LAN – 1 Гбит/с)", — отметили в "Узбектелекоме".

Ранее сообщалось, что президент республики подписал постановление "О мерах по ускорению развития телекоммуникационной инфраструктуры в населенных пунктах Республики Узбекистан". Власти предложили операторам и провайдерам, создающим телекоммуникации в отдаленных и сельских населенных пунктах, десятилетние контракты с бюджетными организациями, а также льготы и содействие при монтаже оборудования.