Дети на полигоне: необычная экскурсия от военнослужащих

Детям, под присмотром военнослужащих, позволили с оружием и боеприпасами, комплектами для защиты и другим военным снаряжением. Звуки выстрелов произвели на них большое впечатление.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Для детей военных организовали экскурсию на полигон Нукусского гарнизона, где военнослужащие находились на полевом выходе, сообщает Пресс-служба Северо-Западного военного округа.

Детей военнослужащих доставили на полигон на специальном автобусе.

Министерство обороны Узбекистана Военнослужащий ВС Узбекистана общается с детьми

На учебных точках руководители тренировали солдат отрабатывать практические навыки, на стрельбище оттачивали свое огневое мастерство в ведении огня из стрелкового оружия. Детям, под присмотром военнослужащих, позволили с оружием и боеприпасами, комплектами для защиты и другим военным снаряжением. Звуки выстрелов произвели на них большое впечатление.

Министерство обороны Узбекистана Военнослужащий ВС Узбекистана общается с детьми

"Я раньше и сам обещал своим дочкам, что повезу на полигон, – говорит майор Даврон Саидов. – Но выполнить обещание не удавалось. Поэтому этот сегодняшний день для меня и моих дочурок особенный. Я не поверил глазам своим, когда увидел дочек на полигоне. Действительно, для меня эта встреча стала приятной неожиданностью", - рассказал один из солдат.