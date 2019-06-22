Центробанк рассказал, сколько валюты хранят узбекистанцы

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Центробанк Узбекистана выяснил, сколько средств узбекистанцы хранят в иностранной валюте.
Как показал опрос, 54 % респондентов указали, что имеют накопленные сбережения в иностранной валюте.
Средняя сумма сбережений на душу населения расчётно составляет 1 134 доллара.
Результаты проведённого опроса будут обсуждены с экспертами МВФ в ходе очередной миссии по статистике внешнего сектора, в целях улучшения статистических данных платёжного баланса и международной инвестиционной позиции.