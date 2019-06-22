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Доллары США.

Центробанк рассказал, сколько валюты хранят узбекистанцы

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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ЦБ опубликовал данные анонимного опроса о количестве сбережений граждан в иностранной валюте.

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Центробанк Узбекистана выяснил, сколько средств узбекистанцы хранят в иностранной валюте. 

 Как показал опрос, 54 % респондентов указали, что имеют накопленные сбережения в иностранной валюте.
Средняя сумма сбережений на душу населения расчётно составляет 1 134 доллара.

Купюры американских долларов.
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Таким образом, основываясь на статистике трудоспособного населения и расчётах, совокупные сбережения в иностранной валюте по республике оцениваются на уровне 10,2 млрд. долл.

Результаты проведённого опроса будут обсуждены с экспертами МВФ в ходе очередной миссии по статистике внешнего сектора, в целях улучшения статистических данных платёжного баланса и международной инвестиционной позиции.

Теги:
доллары, Центральный банк Республики Узбекистан, валюта



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