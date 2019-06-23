Госдеп США оценил усилия Узбекистана по искоренению принудительного труда

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Госдепартамент США представил ежегодный Доклад о торговле людьми, в котором проанализированы данные по 189 странам за 2018 год.

В документе говорится, что в Узбекистане приняты значительные меры по искоренению принудительного труда взрослых во время ежегодного сбора хлопка. В Госдепе также отметили такие шаги вперед, как увеличение вознаграждения сборщикам, частичное прекращение привлечения лиц, работающих в бюджетных организациях.

По данным американского ведомства, международные наблюдатели не имеют препятствий для работы в Узбекистане, в мониторинге принимают участие независимые правозащитники. В стране продолжает действовать запрет на использование детского труда при сборе хлопка.

Авторы доклада отдельно отметили "неизменную приверженность на высоком уровне прекращению принудительного труда", а также принятие актов по недопущению привлечения граждан, в том числе государственных служащих, к принудительным общественным работам.

В Министерстве иностранных дел Узбекистана отметили , что за последнее время в стране на государственном уровне предприняты значительные превентивные меры для снижения уровня преступности, в том числе в сфере торговли людьми. В республике созданы необходимые правовые и институциональные механизмы по недопущению принудительного труда, рассказали в ведомстве.

"Ведется открытый диалог с представителями гражданского общества и зарубежными правозащитными структурами, о чем свидетельствует участие делегации во главе с бывшим заместителем премьер-министра Узбекистана Танзилой Нарбаевой в ежегодном заседании международной коалиции Cotton Campaign в октябре 2018 года", — говорится в публикации.

В дальнейшем в республике планируется разработать и принять Национальную стратегию по противодействию торговле людьми на 2019-2024 годы, а кроме того — учредить институт Национального докладчика по противодействию подобным преступлениям.

В сентябре 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пообещал покончить у себя в стране с принудительным трудом и подтвердил приверженность своего правительства сотрудничеству с Международной организацией труда. В феврале 2018 года МОТ заявила, что в Узбекистане прекратили систематически привлекать детей к уборке хлопка, а в ноябре данные мониторинга организации показали, что более 90% сборщиков урожая хлопка-сырца в стране в 2018 году участвовали в этом процессе добровольно. В начале апреля МОТ признала факт искоренения в Узбекистане "систематического или системного принудительного труда".