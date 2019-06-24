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Дети в детском саду

Прием заявок на поступление в детский сад приостановлен

Пресс-служба министерства народного образования РУз
Общество
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Такой порядок необходим для предупреждения системных неполадок, а также полного исключения человеческого фактора при предоставлении данной услуги, полной ее автоматизации.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Агентство государственных услуг Узбекистана приостановило прием заявок и возможность проверки состояния очереди. Об этом сообщает Telegram-канал Davlat xizmatlari agentligi.

До 1 июля не будет оказываться предоставление двух госуслуг – "Проверка очереди на приём детей в государственное дошкольное образовательное учреждение" и "Подача электронного заявления на приём детей в государственное дошкольное образовательное учреждение".

Очередь. Иллюстративное фото
REUTERS / Mukhammadsharif Mamatkulov
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Как сообщается, временное прекращение приема заявок вводиться для усовершенствования системы управления дошкольным образованием внедряется специальный учет и мониторинг льгот при постановке ребенка в электронную очередь.

Такой порядок необходим для предупреждения системных неполадок, а также полного исключения человеческого фактора при предоставлении данной услуги, полной ее автоматизации.

До 1 июля 2019 года электронная очередь будет восстановлена из Единого портала интерактивных государственных услуг.

Теги:
Министерство дошкольного образования, дошкольное образование, дети, Агентство государственных услуг, сфера услуг, заявление, детский сад



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