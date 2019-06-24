Прием заявок на поступление в детский сад приостановлен

Такой порядок необходим для предупреждения системных неполадок, а также полного исключения человеческого фактора при предоставлении данной услуги, полной ее автоматизации.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Агентство государственных услуг Узбекистана приостановило прием заявок и возможность проверки состояния очереди. Об этом сообщает Telegram-канал Davlat xizmatlari agentligi.

До 1 июля не будет оказываться предоставление двух госуслуг – "Проверка очереди на приём детей в государственное дошкольное образовательное учреждение" и "Подача электронного заявления на приём детей в государственное дошкольное образовательное учреждение".

Как сообщается, временное прекращение приема заявок вводиться для усовершенствования системы управления дошкольным образованием внедряется специальный учет и мониторинг льгот при постановке ребенка в электронную очередь.

Такой порядок необходим для предупреждения системных неполадок, а также полного исключения человеческого фактора при предоставлении данной услуги, полной ее автоматизации.

До 1 июля 2019 года электронная очередь будет восстановлена из Единого портала интерактивных государственных услуг.