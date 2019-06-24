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ГУВД отреагировал на видео, на котором мужчина убивает собаку

CC0 / sluehr3g / Shotgun
Общество
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Главное управление внутренних дел столицы прокомментировало жуткий видеоролик.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. ГУВД Ташкента взяло под контроль инцидент, который активно освещался в соцсетях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Недавно в сети появилось видео, которое порядком взволновало сеть. На нем мужчина безжалостно расправляется с собакой. Данный видеоролик быстро распространился в социальных сетях и вызвал множество возмущений со стороны пользователей.

Частный приют для бездомных собак
© Sputnik / Игорь Зарембо
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ГУВД Ташкента сообщило, что проводит разбирательство по этому инциденту. А именно: уже установлена личность мужчины на видео. Сейчас активно ведутся следственные действия. Будет проверена законность хранения оружия.

Статьей 111 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности предусмотрена ответственность за жестокое обращение с животными, напомнили правоохранители.

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