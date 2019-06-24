ГУВД отреагировал на видео, на котором мужчина убивает собаку

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. ГУВД Ташкента взяло под контроль инцидент, который активно освещался в соцсетях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Недавно в сети появилось видео, которое порядком взволновало сеть. На нем мужчина безжалостно расправляется с собакой. Данный видеоролик быстро распространился в социальных сетях и вызвал множество возмущений со стороны пользователей.
Статьей 111 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности предусмотрена ответственность за жестокое обращение с животными, напомнили правоохранители.