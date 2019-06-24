Инспекторы раздают водителям мороженое на перевале Камчик

Традиционно период с 25 июня до 5 августа является самым жарким в году. В дневные часы воздух в этот период в Ташкенте, как правило, прогревается до 40−43 градусов, на юге страны — до 45-47 градусов. В связи с этим, инспекторы ДПС начали раздавать бесплатное мороженое водителям, чтобы те легче переносили жару.
В полиции считают, что данная акция позволит повысить бдительность водителей на высокогорной дороге в условиях жары.
ЦБ Узбекистана обнародовал новый курс национальной валюты. Если доллар по сравнению с прошлой недели прибавил незначительно, то евро после ощутимого падения не только наверстал упущенное, но подорожал сразу на 160 сумов.