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Мороженое

Инспекторы раздают водителям мороженое на перевале Камчик

© AFP 2018 / LOIC VENANCE
Общество
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Традиционно период с 25 июня до 5 августа является самым жарким в году.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. На перевале Камчик водителям стали раздавать мороженное, передает управление по безопасности дорожного движения УВД Наманганской области.

Парк в Ташкенте
© Flickr / Stefan Munder
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Традиционно период с 25 июня до 5 августа является самым жарким в году. В дневные часы воздух в этот период в Ташкенте, как правило, прогревается до 40−43 градусов, на юге страны — до 45-47 градусов. В связи с этим, инспекторы ДПС начали раздавать бесплатное мороженое водителям, чтобы те легче переносили жару.

В полиции считают, что данная акция позволит повысить бдительность водителей на высокогорной дороге в условиях жары.

Теги:
мороженое, водитель, водители, автомобиль, автомобилисты, автомобили, жара



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