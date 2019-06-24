Что изменится в жизни узбекистанцев с 1 июля

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Министерство юстиции напомнило, что изменится в законодательстве Узбекистана с 1 июля 2019 года.
Транспорт
Видео, снятое на видеорегистратор теперь считается доказательством. Нарушение, зафиксированное на камеру авторегистратора теперь можно предъявить, согласно порядку, установленному Кодексом об административной ответственности.
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Для юрлица, занимающегося пассажирскими перевозками, установка видеорегистраторов на все автотранспортные средства обязательна.
Видеокамеру теперь должен иметь и сотрудник ДПС. Инспектор обязан использовать мобильную видеокамеру во время несения службы. Он также должен предупредить водителя об использовании записи мобильной камеры, в качестве доказательства в случае его противоправного поведения.
Если у сотрудника отсутствует камера, водитель имеет право не предоставлять документы.
Чтобы заниматься извозом теперь необязательно иметь определенный цвет автомобиля. Для того, чтобы заниматься извозом и соответствовать законодательству допускается использование самоклеящихся материалов.
Нелинейные такси могут свободно передвигаться по "выделенке" и останавливаться там, где остановка запрещена.
Также, согласно документу:
- отменится уплата государственной пошлины за выдачу лицензионных карточек на автомобили-тягачи, используемые для международных перевозок;
- отменится обязательная сертификация ввозимых новых грузовых и специальных автотранспортных средств, соответствующих требованиям экологических классов "Евро-5" и "Евро-6", а также прицепов и полуприцепов, используемых для перевозок грузов автомобильным транспортом, транспортно-экспедиторских услуг;
- отменится требование о наличии контрольно-кассового аппарата в автотранспортных средствах, используемых для перевозки пассажиров;
- отменится требование о прохождении аттестации на предмет соответствия квалификационным требованиям индивидуальных предпринимателей, занятых на перевозках грузов автомобильным транспортом, а также руководителя юридического лица, занимающегося данной деятельностью;
- отменится требование о наличии автотранспортных средств на балансе юридических лиц при получении лицензии для осуществления деятельности по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом.
Бизнес
Ставки акцизного налога на алкогольную и табачную продукцию дополнительно увеличатся до 20 процентов.
Юридические лица вправе приватизировать земли, на которых расположены здания и сооружения, объекты промышленной инфраструктуры, а физические лица – земли, выделенные для индивидуального жилищного строительства и обслуживания жилого помещения.
Электронная торговая площадка E-IJRO AUKSION поможет любому арендовать государственное имущество и позволит сделать систему более прозрачной.
При осуществлении государственных закупок электротехнической продукции отечественным производителям применяются преференции до 20 процентов.
Отменится уплата государственной пошлины за выдачу лицензионных карточек на автомобили-тягачи, используемые для международных перевозок.
Общество
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям будет создана диспетчерская служба социальной поддержки людей с проблемами слуха и речи.
Будет определен предел бесплатного медицинского обслуживания. В стационарных учреждениях здравоохранения. Виды лечения, не входящие в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, будут осуществляться на платной основе.
Базовые оклады руководящих работников высших образовательных учреждений, профессорско-преподавательского состава и научных и руководящих работников научно-исследовательских учреждений, участвующих в реализации научно-технических программ фундаментальных, прикладных исследований и инновационных работ за счет бюджетных средств, будут выплачиваться в повышенных размерах.