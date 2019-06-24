Что изменится в жизни узбекистанцев с 1 июля

С началом июля в Узбекистане вступают в силу новые законы, правила и другие нововведения, касающиеся разных сфер жизни граждан республики. Подробнее читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Министерство юстиции напомнило, что изменится в законодательстве Узбекистана с 1 июля 2019 года.

Транспорт

Видео, снятое на видеорегистратор теперь считается доказательством. Нарушение, зафиксированное на камеру авторегистратора теперь можно предъявить, согласно порядку, установленному Кодексом об административной ответственности.

Охранный ордер: в Узбекистане опубликован проект закона о защите женщин >>>

Для юрлица, занимающегося пассажирскими перевозками, установка видеорегистраторов на все автотранспортные средства обязательна.

Видеокамеру теперь должен иметь и сотрудник ДПС. Инспектор обязан использовать мобильную видеокамеру во время несения службы. Он также должен предупредить водителя об использовании записи мобильной камеры, в качестве доказательства в случае его противоправного поведения.

Если у сотрудника отсутствует камера, водитель имеет право не предоставлять документы.

Мобильные приложения заменят таксометры. Функции платежных терминалов, счетчиков-таксометров и средств радиосвязи, требуемых для маршрутизации такси, можно выполнять в специальных приложениях.

Чтобы заниматься извозом теперь необязательно иметь определенный цвет автомобиля. Для того, чтобы заниматься извозом и соответствовать законодательству допускается использование самоклеящихся материалов.

Нелинейные такси могут свободно передвигаться по "выделенке" и останавливаться там, где остановка запрещена.

Также, согласно документу:

отменится уплата государственной пошлины за выдачу лицензионных карточек на автомобили-тягачи, используемые для международных перевозок;

отменится обязательная сертификация ввозимых новых грузовых и специальных автотранспортных средств, соответствующих требованиям экологических классов "Евро-5" и "Евро-6", а также прицепов и полуприцепов, используемых для перевозок грузов автомобильным транспортом, транспортно-экспедиторских услуг;

отменится требование о наличии контрольно-кассового аппарата в автотранспортных средствах, используемых для перевозки пассажиров;

отменится требование о прохождении аттестации на предмет соответствия квалификационным требованиям индивидуальных предпринимателей, занятых на перевозках грузов автомобильным транспортом, а также руководителя юридического лица, занимающегося данной деятельностью;

отменится требование о наличии автотранспортных средств на балансе юридических лиц при получении лицензии для осуществления деятельности по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом.

Бизнес

Ставки акцизного налога на алкогольную и табачную продукцию дополнительно увеличатся до 20 процентов.

Юридические лица вправе приватизировать земли, на которых расположены здания и сооружения, объекты промышленной инфраструктуры, а физические лица – земли, выделенные для индивидуального жилищного строительства и обслуживания жилого помещения.

Электронная торговая площадка E-IJRO AUKSION поможет любому арендовать государственное имущество и позволит сделать систему более прозрачной.

Отечественным производителям, имеющим лицензию на производство ювелирных изделий, будет предоставляться право самостоятельно осуществлять опробование и проставление на производимые ими ювелирные изделия оттисков знака пробы.

При осуществлении государственных закупок электротехнической продукции отечественным производителям применяются преференции до 20 процентов.

Отменится уплата государственной пошлины за выдачу лицензионных карточек на автомобили-тягачи, используемые для международных перевозок.

Общество

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям будет создана диспетчерская служба социальной поддержки людей с проблемами слуха и речи.

Будет определен предел бесплатного медицинского обслуживания. В стационарных учреждениях здравоохранения. Виды лечения, не входящие в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, будут осуществляться на платной основе.

Физическим лицам разрешается вывозить за пределы Республики Узбекистан готовые ювелирные изделия, стоимость которых превышает пять тысяч долларов США.

Базовые оклады руководящих работников высших образовательных учреждений, профессорско-преподавательского состава и научных и руководящих работников научно-исследовательских учреждений, участвующих в реализации научно-технических программ фундаментальных, прикладных исследований и инновационных работ за счет бюджетных средств, будут выплачиваться в повышенных размерах.