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Водитель автобуса, Узбекистан

Узбекистан и Россию свяжут пять новых автобусных маршрутов

© Пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана
Общество
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Регулярное прямое автобусное сообщение между Узбекистаном и Россией впервые открылось 14 сентября прошлого года.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Компания "Узавтотранс Сервис" намерена в 2019 году открыть автобусное сообщение с пятью российскими городами — Москвой, Уфой, Омском, Новосибирском и Самарой. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомтуризма республики.

"В ближайшее время "Узавтотранс Сервис" планирует запустить регулярные автобусные маршруты в соседние республики и города России, такие как Москва, Омск, Уфа, Самара и Новосибирск", — говорится в публикации.

Компания купила у Zhengzhou Yutong Bus еще 68 автобусов для международных рейсов в Россию и Казахстан, которые пользуются популярностью у трудовых мигрантов.

Автобусы Yutong
© Пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана
Автобусы, купленные у китайской компании Zhengzhou Yutong Bus

В марте было приобретено 100 транспортных средств за счет кредитной линии Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана на 20 миллионов долларов. Средства выделили в рамках постановления президента президента страны Шавката Мирзиёева, принятого в марте прошлого года. Глава государства поручил правительству разработать регулярное прямое автобусное сообщение с городами стран Центральной Азии и России.

Регулярное прямое автобусное сообщение между Узбекистаном и Россией впервые открылось 14 сентября прошлого года. Первым городом, в который отправились автобусы из Ташкента, стал Нижний Новгород, а через два месяца открылся рейс между столицей республики и Казанью.

Теги:
автобусы, Узавтотранс, Россия, Узбекистан



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