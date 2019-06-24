Узбекистан и Россию свяжут пять новых автобусных маршрутов

Регулярное прямое автобусное сообщение между Узбекистаном и Россией впервые открылось 14 сентября прошлого года.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Компания "Узавтотранс Сервис" намерена в 2019 году открыть автобусное сообщение с пятью российскими городами — Москвой, Уфой, Омском, Новосибирском и Самарой. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомтуризма республики.

"В ближайшее время "Узавтотранс Сервис" планирует запустить регулярные автобусные маршруты в соседние республики и города России, такие как Москва, Омск, Уфа, Самара и Новосибирск", — говорится в публикации.

Компания купила у Zhengzhou Yutong Bus еще 68 автобусов для международных рейсов в Россию и Казахстан, которые пользуются популярностью у трудовых мигрантов.

© Пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана Автобусы, купленные у китайской компании Zhengzhou Yutong Bus

В марте было приобретено 100 транспортных средств за счет кредитной линии Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана на 20 миллионов долларов. Средства выделили в рамках постановления президента президента страны Шавката Мирзиёева, принятого в марте прошлого года. Глава государства поручил правительству разработать регулярное прямое автобусное сообщение с городами стран Центральной Азии и России.

Регулярное прямое автобусное сообщение между Узбекистаном и Россией впервые открылось 14 сентября прошлого года. Первым городом, в который отправились автобусы из Ташкента, стал Нижний Новгород, а через два месяца открылся рейс между столицей республики и Казанью.