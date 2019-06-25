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Шавкат Мирзиёев 25 июня посетил строительную площадку Tashkent City

Мирзиёев оценил ход строительства Tashkent City

© Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Сейчас происходит активное возведение Конгресс-холла и отеля.

ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. Президент Узбекистана оценил ход строительства Tashkent City.

Как сообщает пресс-служба узбекского лидера, сейчас на территории международного делового центра заложены фундаменты более чем 50 зданий. Активно ведется строительство Конгресс-холла и отеля Hilton.

Будущий конгресс-холл на территории Tashkent City
© Пресс-служба президента Узбекистана
Будущий конгресс-холл на территории Tashkent City

"Глава государства дал указания по организации в Конгресс-холле и гостинице сервиса высокого уровня, обеспечению их беспрекословного функционирования", - говорится в сообщении пресс-службы.

Планируется, что в Конгресс-холле будут проходить мероприятия международного уровня: крупные саммиты, а также двусторонние встречи и переговоры.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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