Мирзиёев оценил ход строительства Tashkent City

Сейчас происходит активное возведение Конгресс-холла и отеля.

ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. Президент Узбекистана оценил ход строительства Tashkent City.

Как сообщает пресс-служба узбекского лидера, сейчас на территории международного делового центра заложены фундаменты более чем 50 зданий. Активно ведется строительство Конгресс-холла и отеля Hilton.

© Пресс-служба президента Узбекистана Будущий конгресс-холл на территории Tashkent City

"Глава государства дал указания по организации в Конгресс-холле и гостинице сервиса высокого уровня, обеспечению их беспрекословного функционирования", - говорится в сообщении пресс-службы.

Планируется, что в Конгресс-холле будут проходить мероприятия международного уровня: крупные саммиты, а также двусторонние встречи и переговоры.