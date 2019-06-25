"Как зеницу ока": Шавкат Мирзиёев поручил беречь Коран халифа Усмана

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе осмотра строящегося Центра исламской цивилизации поручил бережно хранить Коран халифа Усмана.

"В частности, дал указания по обеспечению его сохранности в соответствии с требованиями по температуре и уровню освещенности, созданию удобств для посетителей", — отметили в пресс-службе главы государства.

Символический камень в фундамент Центра исламской цивилизации был заложен в июне прошлого года. К настоящему времени специалисты обустроили подземный уровень, возвели стены, сейчас идет монтаж кровельных конструкций.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Центра исламской цивилизации

Мирзиёев дал рекомендации относительно внешнего облика здания, его внутреннего убранства, а также цветового оформления купола.

— Посредством этого центра мы хотим запечатлеть вклад, который наш народ внес в развитие науки, просветительства и культуры. Центр исламской цивилизации должен стать фундаментальной базой для научных учреждений, исследующих эту тему. Необходимо, чтобы деятельность центра тесно переплеталась с учебным процессом в Международной исламской академии Узбекистана, студенты учились здесь, а преподаватели повышали квалификацию, — отметил глава государства.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Центра исламской цивилизации

Центр исламской цивилизации занимает почти 10 гектаров. Подвальная часть здания отведена под музейный склад и помещения для реставрации древних рукописей и предметов старины. На первом этаже разместятся библиотека, конференц-холл, выставочные залы. Центральное фойе украсит Коран халифа Усмана. На втором этаже будут расположены информационно-ресурсный центр, научные кафедры и другие помещения.