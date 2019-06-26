Работают с огоньком: в Узбекистане уничтожили более тонны наркотиков

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Правоохранители уничтожили более тонны наркотических средств, изъятых сотрудниками в ходе борьбы с наркобизнесом, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Как сообщается, сотрудники сожгли 1 тонну 27 килограмм и 911 грамм наркотических средств, среди которых: героин, опий, гашиш, марихуана, маковая солома и другие наркотические и психотропные вещества.
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Напомним, что в соответствии с установленным порядком, наркотики, которые использовали в качестве доказательств по уголовным делам, сжигаются в специальных печах.
СГБ отмечает, что главной проблемой в сфере борьбы с наркотиками является соседство с Афганистаном, который производит наркотические вещества в огромных масштабах.