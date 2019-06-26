15:29 26 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.34
  • EUR9731.96
  • USD8562.34
Поиск
Мероприятие по уничтожению наркотических средств

Работают с огоньком: в Узбекистане уничтожили более тонны наркотиков

Sputnik / Дильшода Рахматова
Общество
Получить короткую ссылку
183 0 0

СГБ проводит очередное мероприятие по уничтожению наркотических средств, приуроченное к Международному дню борьбы со злоупотреблением незаконным оборотом наркотических средств.

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Правоохранители уничтожили более тонны наркотических средств, изъятых сотрудниками в ходе борьбы с наркобизнесом, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Мероприятие по уничтожению наркотических средств
Sputnik / Дильшода Рахматова
Мероприятие по уничтожению наркотических средств

Как сообщается, сотрудники сожгли 1 тонну 27 килограмм и 911 грамм наркотических средств, среди которых: героин, опий, гашиш, марихуана, маковая солома и другие наркотические и психотропные вещества.

Эксперт: с приходом США в Афганистане появились публичные дома и наркотики >>>

Напомним, что в соответствии с установленным порядком, наркотики, которые использовали в качестве доказательств по уголовным делам, сжигаются в специальных печах.

Мужчина курит сигарету
© Sputnik / Константин Чалабов
Новый наркотик "косит" молодежь – что известно о синтетическом убийце
На таких мероприятиях традиционно должны присутствовать представители международных организаций, ответственные лица республики и СМИ.

СГБ отмечает, что главной проблемой в сфере борьбы с наркотиками является соседство с Афганистаном, который производит наркотические вещества в огромных масштабах.

Теги:
Афганистан, Афганистан, Узбекистан, Узбекистан, борьба с наркоманией, наркотрафик, наркоугроза, легкие наркотики, борьба с незаконным оборотом наркотиков, наркотики



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Необыкновенная феерия: как прошли Алые паруса 2019 – фото
ФСБ России предотвратили готовившийся теракт
ФСБ накрыла логово террориста в Саратове
Сколько узбекистанцев не имеют биометрического паспорта

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054