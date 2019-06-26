Росмолодежь: страны СНГ - приоритетные партнеры для сотрудничества

ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. Приоритетными для РФ партнерами в международном молодежном сотрудничестве являются страны СНГ и Китай, сообщил глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь) Александр Бугаев.

"Приоритетное направление на международном молодежном треке для нас - это работа с нашими друзьями и партнерами из стран СНГ... Другой абсолютный приоритет двусторонних взаимоотношений – это российско-китайские отношения", - сказал Бугаев в интервью РИА Новости.

Глава Росмолодежи уточнил, что в рамках взаимодействия со странами СНГ в этом году "уже проведено и будет проведено достаточно много совместных двусторонних молодежных мероприятий и обменов". Так, он отметил развитие отношений в рамках проведения российско-кыргызских и российско-казахских молодежных мероприятий.

"Отдельная тематика", по словам Бугаева, это взаимодействие с молодежными организациями из Беларуси. Так, он рассказал, что в июле запланировано участие ста молодых делегатов в молодежном дне IV Форума регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге. В сентябре 2019 года запланировано аналогичное мероприятие с Узбекистаном.