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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День пятый

Росмолодежь: страны СНГ - приоритетные партнеры для сотрудничества

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
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В сентябре 2019 года запланировано совместное мероприятие Росмолодежи и Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. Приоритетными для РФ партнерами в международном молодежном сотрудничестве являются страны СНГ и Китай, сообщил глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь) Александр Бугаев.

"Приоритетное направление на международном молодежном треке для нас - это работа с нашими друзьями и партнерами из стран СНГ... Другой абсолютный приоритет двусторонних взаимоотношений – это российско-китайские отношения", - сказал Бугаев в интервью РИА Новости.

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Глава Росмолодежи уточнил, что в рамках взаимодействия со странами СНГ в этом году "уже проведено и будет проведено достаточно много совместных двусторонних молодежных мероприятий и обменов". Так, он отметил развитие отношений в рамках проведения российско-кыргызских и российско-казахских молодежных мероприятий.

"Отдельная тематика", по словам Бугаева, это взаимодействие с молодежными организациями из Беларуси. Так, он рассказал, что в июле запланировано участие ста молодых делегатов в молодежном дне IV Форума регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге. В сентябре 2019 года запланировано аналогичное мероприятие с Узбекистаном.

Теги:
Узбекистан, молодежь, СНГ, Россия



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