Узбекские военные выступят на параде ко Дню независимости Беларуси

ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. Представители армии Республики Узбекистан выступят на параде по случаю Дня независимости Беларуси 3 июля, сообщил пресс-секретарь главного управления идеологической работы министерства обороны республики Владимир Макаров. Об этом пишет РИА Новости.

Всего военнослужащие восьми иностранных государств, в том числе России, Таджикистана, Кыргызстана и Китая, примут участие в торжественном мероприятии.

По словам Макарова, в этом году парад начнется с пролета авиации. Затем в парадном строю перед минчанами и гостями столицы пройдет 25 пеших парадных расчетов и 26 парадных расчетов военной техники. Завершится праздничное шествие плац-парадом сводной роты почетного караула Минской комендатуры.

Макаров уточнил, что всего в военном параде принимают участие более пяти тысяч военнослужащих, в составе механизированной колонны - более 280 единиц колесной и гусеничной техники. В воздушном параде примут участие около 50 самолетов и вертолетов.