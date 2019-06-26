Назначен генконсул Узбекистана в Ростове-на-Дону

Напомним, в консульский округ Генконсульства в Ростове-на-Дону входят Северо-Кавказский федеральный округ (Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия, Ставропольский край, Чеченская Республика) и Южный федеральный округ России (Республика Адыгея, Астраханская область, Волгоградская область, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Ростовская область).
Граждане республики, находящиеся на территории СКФО, могут в случае необходимости обращаться в Генконсульство по номеру +7 (863) 285 50 57.
Ранее в столице Татарстана — Казани — открылось шестое по счету дипломатическое представительство Узбекистана в РФ. Генконсульство республики обслуживает граждан 14 регионов Приволжского федерального округа.
В узбекских соцсетях от имени местных знаменитостей уже несколько дней появляются сообщения с призывами освободить дочь первого президента страны Гульнару Каримову. Позже эту волну подхватили некоторые СМИ и блогеры. Sputnik Узбекистан разобрался, что к чему.