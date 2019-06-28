Ректором Института востоковедения в Ташкенте стала Гулчехра Рихсиева

Вуз возглавила бывший зампред Комитета по вопросам науки, образования и здравоохранения Сената Олий Мажлиса.

ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Гулчехра Рихсиева стала ректором Ташкентского государственного института востоковедения. Об этом передает пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана.

На этой должности она сменила Абдурахима Маннонова.

Рихсиева родилась в 1971 году. В 1993 году она получила диплом Ташкентского государственного университета (ныне — Национальный университет Узбекистана). С 2019 года была заместителем председателя Комитета по вопросам науки, образования и здравоохранения Сената Олий Мажлиса.