ТАШКЕНТ, 29 июн - Sputnik. В 2019 году в Ташкенте построят 350 многоэтажных жилых домов на 16 тысяч квартир, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Как уточнили в ходе пресс-конференции в хокимияте узбекской столицы, в Серелийском районе возведут 159 домов. В квартале "Узар" 45 домов выделят для семей, нуждающихся в соцзащите.
В махалле "Олмос" Яшнабадского района появятся 11 новых домов для семей военных.
Свыше 90 домов сдадут в эксплуатацию для семей, чье ветхое жилье было снесено.
Новые дома построят на средства из госбюджета и инвестиции.