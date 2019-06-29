В городе действует программа строительства и реконструкции доступных многоквартирных домов.

ТАШКЕНТ, 29 июн - Sputnik. В 2019 году в Ташкенте построят 350 многоэтажных жилых домов на 16 тысяч квартир, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Как уточнили в ходе пресс-конференции в хокимияте узбекской столицы, в Серелийском районе возведут 159 домов. В квартале "Узар" 45 домов выделят для семей, нуждающихся в соцзащите.

В махалле "Олмос" Яшнабадского района появятся 11 новых домов для семей военных.

Свыше 90 домов сдадут в эксплуатацию для семей, чье ветхое жилье было снесено.

Новые дома построят на средства из госбюджета и инвестиции.