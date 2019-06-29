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Эстакада через ташкентскую кольцевую автодорогу

Мирзиёев поручил повысить качество автодорог

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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В Ташкентской области завершается строительство 19-километровой автомобильной дороги.

ТАШКЕНТ, 29 июн - Sputnik. Шавкат Мирзиёев осмотрел новую автодорогу, пролегающую по территории Кибрайского и Юкоричирчикского районов Ташкентской области. Об этом передает пресс-служба президента.

Сейчас из 19 километров дороги уже построен 12-километровый отрезок, включающий мост над рекой Чирчик. Эта дорога поможет разгрузить трассу, которая связывает Ташкент с Чарвакской зоной, в результате добираться до курортных зон станет быстрее.

Глава государства отметил необходимость продолжить дорожное строительство и подготовить квалифицированные кадры.

Также Шавкат Мирзиёев рекомендовал внедрить немецкий опыт в деятельность Ташкентского института по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог.

Теги:
Ташкентская область, Ташкент, дорога, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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