Мирзиёев поручил повысить качество автодорог

ТАШКЕНТ, 29 июн - Sputnik. Шавкат Мирзиёев осмотрел новую автодорогу, пролегающую по территории Кибрайского и Юкоричирчикского районов Ташкентской области. Об этом передает пресс-служба президента.

Сейчас из 19 километров дороги уже построен 12-километровый отрезок, включающий мост над рекой Чирчик. Эта дорога поможет разгрузить трассу, которая связывает Ташкент с Чарвакской зоной, в результате добираться до курортных зон станет быстрее.

Глава государства отметил необходимость продолжить дорожное строительство и подготовить квалифицированные кадры.

Также Шавкат Мирзиёев рекомендовал внедрить немецкий опыт в деятельность Ташкентского института по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог.