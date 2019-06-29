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Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев

Артыкходжаев назвал старую систему управления Ташкентом ущербной для народа

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Глава Ташкента Джахонгир Артыкходжаев рассказал, какой видит столицу Узбекистана через десять лет.

ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев в субботу на пресс-конференции с журналистами рассказал, в каком направлении будет работать администрация города, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Дом в Ташкенте
© Flickr / Stanislav Magay
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Отмечая ажиотаж вокруг запаздывающего генплана, Артыкходжаев выразил мнение, что общественность считает, что с появлением генплана все станет предельно ясно в плане политического и экономического развития Ташкента. Но, по его словам, это не совсем так.

"Каждый гражданин хочет видеть Ташкент развитым не только через 10 лет, но и через пять, а то и через три года, может, даже уже завтра. Но у нас есть уже намеченные планы. Осталось только конкретизировать свои цели, то есть определить для себя, какие работы должны проводиться в первую очередь", - подчеркнул Артыкходжаев.

По словам Артыкходжаева, раньше в старой системе каждый новый хоким города приходил со своей идеей, и политико-экономическое развитие столицы начиналось с нуля.

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Пресс-служба президента Узбекистана
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Сейчас его команда работает над тем, чтобы каждый приходящий на должность хокима продолжал начатое дело.

"Он не должен наносить ущерб нации, народу. Мы обязаны выработать такую тактику, чтобы новый руководитель не начинал все с чистого листа", - заключил Артыкходжаев.

Глава столицы обратил внимание на то, что стратегия, которую хокимият разрабатывает сейчас, должна быть актуальна и через десять лет.

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Теги:
Джахонгир Артыкходжаев, Ташкент, Узбекистан



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