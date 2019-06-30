В Ташкенте нашли клад с древними рукописями и монетами IX века

Стоимость одной из книг специалисты оценивают в 600 тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 30 июн - Sputnik. В Ташкенте нашли клад с древними монетами, рукописями и иконами. Об этом пишет УзА.

В этой сокровищнице есть коллекции золотых, серебряных и медных монет, чеканки IX-XIX – на территории Туркестана, а также чеканки XVIII и начала XX веков – в России и нескольких европейских стран. Сохранились рукописи эпохи Амира Олимхана и редкие источники об истории европейского и азиатского континента.

Историческую значимость найденных почти сотен религиозных рукописей и икон еще предстоит установить. Эксперты считают, что стоимость лишь одной книги, покрытой сусальным золотом, достигает 600 тысяч долларов.

Среди различных ценностей также есть старинные карты, указывающие местонахождение других сокровищ.