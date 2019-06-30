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Начались вступительные экзамены в президентские школы

В президентских школах Узбекистана начались вступительные экзамены

© ХТВ
Общество
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В испытаниях принимают участие свыше 27 тысяч школьников.

ТАШКЕНТ, 30 июн - Sputnik. В президентских школах в Намангане, Нукусе, Хиве и Ташкенте начались предварительные вступительные экзамены. Об этом передает пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана.

В этом году 28 446 школьников подали свои документы на обучение, из них 27 446 человек получили право принять участие в первом этапе.

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© Министерство народного образования Узбекистана
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Наибольшее количество документов было принято в Наманганской области - 7724 единицы. В Каракалпакстан их поступило чуть меньше - 7456 штук, 6,5 тысячи документов получили в Хорезмской области и 5 763 документа – в Ташкенте.

При этом наибольшее число желающих захотели обучаться в пятом классе - 8727 учеников, наименьшее, 2350 человек, в десятом классе.

С 29 июня по 2 июля 2019 года претенденты будет сдавать экзамены по математике. Экзаменационные вопросы подготовил Совет Кембриджского университета.

Специалисты из Великобритании будут контролировать весь процесс экзаменов. После экзаменов все вопросники будут отправлены в Англию на проверку. Результаты должны объявить 16 июля.

© ХТВ
Начались вступительные экзамены в президентские школы

По итогам предварительных экзаменов будут отобраны кандидаты, которые примут участие в основных экзаменах по критическому мышлению, математике с элементами логики и английскому языку.

В этом году каждая из четырех президентских школ примет по 144 ученика – 24 учащихся в каждый класс.

Теги:
Ташкент, Нукус, Хива, Наманган, вступительные экзамены, экзамен, Школа, Узбекистан



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