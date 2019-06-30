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Мужчины с портфелем в руке. Архивное фото

В МВД Узбекистана произошли кадровые перестановки

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (319)
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У министра внутренних дел появилось трое новых заместителей.

ТАШКЕНТ, 30 июн - Sputnik. В Центральном аппарате и региональных подразделениях Министерства внутренних дел Узбекистана произошли новые назначения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Первым заместителем министра внутренних дел Узбекистана стал полковник Азиз Ташпулатов.

Ранее эту должность в течение пяти лет занимал генерал-майор Даврон Назармухамедов. Теперь Назармухамедов возглавляет Управление внутренних дел Хорезмской области.

Кроме того, полковник Дониёр Кадиров стал заместителем министра внутренних дел Узбекистан по обеспечению безопасности на объектах туризма и транспорта.

Также Следственный департамент при МВД теперь будет работать под руководством Данияра Ташходжаева.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (319)
Теги:
Узбекистан, МВД, МВД Узбекистана



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