В МВД Узбекистана произошли кадровые перестановки

У министра внутренних дел появилось трое новых заместителей.

ТАШКЕНТ, 30 июн - Sputnik. В Центральном аппарате и региональных подразделениях Министерства внутренних дел Узбекистана произошли новые назначения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Первым заместителем министра внутренних дел Узбекистана стал полковник Азиз Ташпулатов.

Ранее эту должность в течение пяти лет занимал генерал-майор Даврон Назармухамедов. Теперь Назармухамедов возглавляет Управление внутренних дел Хорезмской области.

Кроме того, полковник Дониёр Кадиров стал заместителем министра внутренних дел Узбекистан по обеспечению безопасности на объектах туризма и транспорта.

Также Следственный департамент при МВД теперь будет работать под руководством Данияра Ташходжаева.