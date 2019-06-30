Границы Ташкента могут расширить на 18 тысяч гектаров

Власти хотят создать территорию "Новый Ташкент", где будут проживать два миллиона человек.

ТАШКЕНТ, 30 июн - Sputnik. Хокимият Ташкента изучает вопрос расширения границ города на 18 тысяч гектаров. Об этом сообщил журналистам первый замхокима по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций Даврон Хидоятов.

"Сейчас по данному вопросу не принято конкретного решения, идет изучение всех аспектов. Это не так легко присоединить какую-либо часть области к городу. Просто представьте – сейчас Ташкент занимает территорию 33 тысячи гектар, получается, что присоединяемые гектары составят примерно 60% от действующей территории", – отметил Хидоятов.

Предполагается, что район "Новый Ташкент" образуется к востоку от столицы на левом берегу реки Чирчик. Британская архитектурная компания Benoy уже презентовала концепцию генплана этой территории. Также над концепцией еще работают эксперты из Китая.

На территории "нового Ташкента" будет новый административный район, центральный деловой район, жилая застройка, торговый район и аэропорт. Всего здесь будут проживать до двух миллионов человек.