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Музыкальный фонтан в Намангане

В Намангане открылся музыкальный фонтан-корабль

Sputnik / Дильшода Рахматова
Общество
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Запуск светомузыкального фонтанного комплекса приурочили к Дню молодежи.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В парке культуры и отдыха "Афсона" в Намангане 30 июня начал работать светомузыкальный фонтанный комплекс, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Открытие приурочили к Дню молодежи.

Музыкальный фонтан в Намангане
Sputnik / Дильшода Рахматова
Музыкальный фонтан в Намангане

Как сообщили в пресс-службе хокимията области, при создании фонтанов были использованы российские, китайские и местные технологии. Они изображают флаг Узбекистана и корабль с двумя парусами. Вода может подниматься на стометровую высоту.

Музыкальный фонтан в Намангане
Sputnik / Дильшода Рахматова
Музыкальный фонтан в Намангане

На территории парка "Афсона" площадью 110 гектаров также появятся открытый и крытый бассейны, малый стадион, ледовый дворец, четырехзвездочная гостиница, аттракционы, сказочный городок, аквапарк, библиотека, интернет-кафе, боулинг и другие объекты.

Изначально сообщалось, что сдача развлекательного комплекса в эксплуатацию намечена на первый квартал 2019 года, позднее власти города заявили, что объект будет полностью готов к 2021 году.

Теги:
Алишер Усманов, Узбекистан, музыкальные фонтаны, Наманган



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