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Заключенный исправительной колонии во время работы

Узбекским заключенным добавили прав

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Теперь все заключенные будут проходить обязательное медицинское освидетельствование каждые полгода.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана внесло изменения и дополнения в Правила внутреннего распорядка учреждений по исполнению наказания в виде лишения свободы МВД, сообщается на официальном Telegram-канале ведомства "Правовая информация".

Заключенный в тюрьме
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Заключенным дали право делать зарядку на свежем воздухе в свободное от работы время и если позволяет погода, а также получать психологическую помощь, иметь безопасные условия труда, отдыхать, получать зарплату и выходить в отпуск, 

Кроме того, если осужденный тяжело заболел, ему разрешается общаться по телефону сверх нормы. Еще он получает право на дополнительное свидание по указанию врача.

Теперь все заключенные будут проходить обязательное медицинское освидетельствование не реже, чем раз в полгода, а также по их обращению.

Ранее в Законодательной палате Олий Мажлиса обсудили проект закона, который предусматривает возможность выплаты пенсии лицам, осужденным к наказанию в виде лишения свободы. Как отметили депутаты, приостановление выплаты пенсии таким людям является ограничением их прав, а также лишает средств их родных и близких, находящихся в прямой зависимости от государственных выплат.

Теги:
Минюст Узбекистана, заключенный, тюрьма, Узбекистан



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