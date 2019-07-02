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Женская грудь

Женщину выставили из самолета из-за слишком глубокого декольте

© Flickr/ Matt Gillman
Общество
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Членов экипажа смутил откровенный наряд пассажирки, в итоге женщине пришлось провести ночь в аэропорту.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Британку Харриет Осборн выгнали из самолета, следовавшего из испанской Малаги в Лондон, из-за чересчур откровенного наряда, сообщает Sputnik International.

Женщина надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера. По словам Осборн, стюардесса потребовала от нее покинуть салон из-за неуместного выбора одежды.

​В авиакомпании EasyJet настаивают, что не пустили женщину в самолет из-за неподобающего поведения. По словам представителя авиаперевозчика, члены экипажа попросили пассажирку надеть что-либо поверх блузки. Она согласилась, однако продолжила грубить сотрудникам EasyJet.

Харриет Осборн пришлось провести ночь в аэропорту и купить билет на другой рейс.

В начале года бразильский сенатор Ана Паула да Силва удивила интернет-пользователей выбором наряда для церемонии вступления в должность сенатора Национального конгресса. Она предстала перед собравшимися в брючном костюме красного цвета с глубоким вырезом.

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Публикация от Radio IN Araguaia (@interativa_araguaia)

Пользователи форума Reddit принялись обсуждать образ да Силвы. Как всегда бывает в таких случаях, мнения общественности разделились. Кто-то высказал пожелание видеть на политиках больше одежды, по крайне мере во время официальных мероприятий, другие позавидовали ее раскрепощенности, а кто-то пустился шутить.

"Если она совершит преступление, то ее не поймают, потому что лица точно никто не вспомнит", — написал один из пользователей.

Другой отметил, что чиновнице никто не посмеет отказать в ее просьбе, потому что у всех окружающих челюсти лежат на полу.

Теги:
скандал, Самолет, Одежда, женщина



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