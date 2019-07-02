Что не стоит брать с собой в отпуск – советы опытных путешественников

Туристы рассказали, какие предметы могут просто пролежать весь отпуск в чемодане.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Эксперты сервиса по продаже авиабилетов Aviasales опросили бывалых туристов и выяснили, какие вещи не стоит брать с собой в поездку.

Как пишет РИА Новости, треть респондентов советует не класть в чемоданы много одежды и обуви. В частности, чуть более 20% предложили взять с собой только необходимую одежду, а 14% — оставить дома лишнюю обувь. Они рекомендуют везти только те вещи, которые легко сочетаются между собой и не занимают много места в багаже.

Девять процентов туристок легко обойдутся в отпуске без плойки. Столько же респондентов отказываются от полотенец — поскольку они есть в отеле или апартаментах.

Вместо зонтов опытные путешественники советуют брать с собой ветровки, которые можно положить в маленький чехол.

Некоторые также рекомендуют лететь без книг, особенно если отпуск будет насыщенным.

Были среди опрошенных и те, кому в поездке так и не пригодилась аптечка, хотя она заняла много места в чемодане. Вместо кучи лекарств путешественники рекомендуют перед вылетом купить медицинскую страховку.

Пять процентов туристов в шутку отметили, что "лишними" в отпуске были их компаньоны. Столько же не берут с собой ножницы, ноутбук, духи и декоративную косметику, если речь идет об отдыхе на пляже.