МВД Узбекистана начало платить деньги за видео с нарушениями ПДД

Сумма вознаграждения составляет 5% от размера минимальной заработной платы (1,2 доллара) за каждое видео.

ТАШКЕНТ, 2 июл – Sputnik. МВД Узбекистана с 1 июля начало выдавать денежные премии за видеозаписи с нарушениями ПДД на дорогах.

Правительство Узбекистана в сентябре 2018 года утвердило положение о порядке принятия и рассмотрения видеозаписей о случаях правонарушения, зафиксированных видеорегистраторами, а также поощрения лиц, их предоставивших. Документ введен в действие с 1 июля 2019 года.

"Порядок введен в действие, начала действовать система по сбору видеозаписей с нарушениями ПДД, которые может прислать любой житель страны", - сказал представитель МВД.

Сумма вознаграждения составит 5% от размера минимальной заработной платы (1,2 доллара) за каждое видео, добавили в ведомстве. Средства будут выплачиваться из суммы штрафа, взысканной с правонарушителя. Сведения о людях, предоставивших видеозаписи, разглашению не подлежат.

Видеозаписи о правонарушениях, зафиксированных видеорегистраторами, также будут приниматься к рассмотрению в порядке, установленном кодексом об административной ответственности, добавили в МВД.