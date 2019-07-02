Вместо махалли Файзабад под Ташкентом построят узбекский Голливуд

В рамках проекта "Три города" на месте махалли Файзабад появится "Киногород", а также предусмотрено создание "Города народной дипломатии" и "Этногорода".

ТАШКЕНТ, 2 июл – Sputnik. В махалле Файзабад Юкоричирчикского района Ташкентской области реализуют проект "Три города". Об этом говорится в постановлении Шавката Мирзиёева.

На месте махалли появятся три стилизованных развлекательных комплекса: "Город народной дипломатии", "Этногород" и "Киногород".

Компания Uzbekistan Film Holding возведет объекты на территории в 116,5 гектара. Землю передадут организации в долгосрочное безвозмездное пользование сроком на 49 лет.

Предварительно в махалле снесут жилые дома, предприятия и другие сооружения, а узбекские семьи переселят в другие районы.

В течение двух месяцев хокимияту Ташкентской области необходимо организовать возмещение юридическим и физическим лицам убытков в связи с изъятием земельных площадей и принадлежащих им сооружений. Компенсации предоставят за счет средств местного бюджета и инвесторов.

Общая стоимость проекта превышает 100 миллионов долларов. Инвесторами выступят компании из Германии, США, России, Турции и Кипра.

В "Городе народной дипломатии" возведут 15 культурных центров, спортивно-патриотический комплекс, музей под открытым небом. Также там появится "Сад поэтов" с искусственной горой и водопадами и "Сад влюбленных" с зелеными аллеями и фонтанами.

В "Этногороде" расположится Дворец Амира Тимура с аллеей, фонтанами и садом, комплекс старинных улочек, обсерватории Мирзо Улугбека и этно-гостиницы.

В "Киногороде" построят съемочные павильоны, киномахалли (30 вилл, 220 таунхаусов, многоквартирные дома на 50, 75 и 77 квартир), бизнес-центр, киноакадемию, парк и четырехзвездочную гостиницу.