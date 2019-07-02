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Узбекские авиалинии получили пятый Boeing 787-8 Dreamliner

"Узбекские авиалинии" получили пятый Boeing 787-8 Dreamliner

НАК
Общество
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19 0 0

Руководство "Узбекистон хаво йуллари" и журналисты торжественно встретили новый лайнер.

ТАШКЕНТ, 2 июл – Sputnik. Второго июля в международном аэропорту "Ташкент" имени Ислама Каримова приземлился пятый Boeing 787-8 Dreamliner Национальной авиакомпании Узбекистана, пишет пресс-служба НАК.

Руководство Узбекистон хаво йуллари и журналисты торжественно встретили новый Boeing 787-8 Dreamliner
НАК
Руководство "Узбекистон хаво йуллари" и журналисты торжественно встретили новый Boeing 787-8 Dreamliner

Рейс совершил прямой перелет из Сиэтла в Ташкент длительностью двенадцать с половиной часов.

На новом самолете установлены турбовентиляторные реактивные двигатели GEnx-1В с низким уровнем шума и минимальным уровнем выброса углекислого газа в атмосферу.

Кроме того, на борту есть станция спутниковой связи для доступа в интернет во время полета.

Новый лайнер рассчитан на перевозку 246 пассажиров: 24 - в бизнес-классе и 222 - в эконом-классе. 

Салон Boeing 787-8 Dreamliner
НАК
Салон Boeing 787-8 Dreamliner

Отметим, Национальная авиакомпания Узбекистана стала первым заказчиком Boeing 787-8 Dreamliner в Центральной Азии. Их коммерческую эксплуатацию НАК начала в сентябре 2016 года. В настоящее время на данном типе авиалайнеров выполняются полеты в страны Европы, Азии, Америки, от Аляски до Новой Зеландии.

В 2020 году в соответствии с планами развития НАКв своем авиапарке будет иметь шесть лайнеров такого типа и станет ведущим эксплуатантом таких воздушных судов в СНГ.

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Теги:
СНГ, Самолет, Ташкент, Boeing, Узбекистон хаво йуллари



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