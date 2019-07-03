Государственный центр тестирования в 2020 году обнародует базу вопросов

Для вступительных тестовых испытаний в 2019 году разработают свыше 180 тысяч новых заданий.

ТАШКЕНТ, 3 июл – Sputnik. Государственный центр тестирования в 2020 году выложит в публичный доступ базу тестовых вопросов.

По информации Podrobno.uz со ссылкой на ГЦТ, для вступительных тестовых испытаний в 2019 году разработают свыше 180 тысяч новых заданий. В настоящее время создана основная часть базы тестов, завершается второй этап экспертизы, переводятся задания на узбекский, русский и каракалпакский языки.

Отметим, в 2017 году было сформировано 37736 тестовых заданий, а в 2018 году – 196931.

Важно, что в преддверии предстоящих экзаменов была проведена апробация примерных тестовых заданий, в которой приняли участие более 1500 будущих абитуриентов.

На основании изученного опыта Турции, Южной Кореи, России и Японии в этом году вводится новшество – в тестовых заданиях будут использоваться графики, контурные карты и рисунки.