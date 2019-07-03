Вернувшихся на родину после долгой отлучки узбекистанцев проверят на ВИЧ

Граждан Узбекистана, которые более трех месяцев были за рубежом, обяжут сдавать экспресс-тест.

ТАШКЕНТ, 3 июл – Sputnik. Узбекистанцы, которые свыше трех месяцев пребывали за границей, обяжут сдавать экспресс-тест на ВИЧ. Об этом говорится в проекте постановления кабмина республики "Об утверждении правил проведения медицинской проверки на ВИЧ".

Сейчас документ опубликован для общественного обсуждения.

Согласно тексту законопроекта, медучреждения должны обеспечить процедуру проведения данного обследования.

Минфину необходимо будет ежегодно выделять средства для медицинских проверок, покупки тест-систем и других расходным материалов.

Согласно информации Минздрава, за 11 месяцев 2018 года свыше 422 тысяч граждан, которые были за рубежом, прошли проверку на ВИЧ.

Скворцова рассказала о роли Узбекистана в борьбе с ВИЧ-инфекцией в СНГ

В республике среди трудовых мигрантов с каждым годом растет число инфицированных ВИЧ. За 11 месяцев 2018 года у 571 гражданина обнаружили ВИЧ, за 11 месяцев 2017 года - у 525 граждан, то есть этот показатель увеличился на восемь процентов.

Как выяснилось, более 94 процентов трудовых мигрантов заразились этим вирусом половым путем. Это становится угрозой инфицирования жен и членов семьи в республике.

Для принятии процедуры экспресс-тестирования на ВИЧ из госбюджета Узбекистана хотят дополнительно выделить 30 миллиардов сумов.

По информации Минздрава, стоимость экспресс-теста для одного гражданина составляет 15 тысяч сумов.