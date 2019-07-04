"Ростех" поставил в Узбекистан новые антимикробные препараты

Лекарства можно будет применять для терапии инфекционных заболеваний.

ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Компания "Микроген" (находится под управлением фармацевтического производителя "Нацимбио" госкорпорации "Ростех") отправила в Узбекистан пилотную партию антимикробного препарата Интести®-бактериофаг. Об этом сообщает пресс-служба "Национальной иммунобиологической компании".

Всего российская компания поставила тысячи упаковок препарата.

Эти лекарства республика сможет использовать в разных областях, среди которых гастроэнтерология, урология, гинекология, хирургия и отоларингология. В частности, в России препарат применяют для предупреждения и локализации вспышек кишечных инфекций в зонах ЧС.

Вместе с новыми лекарствами предприятие в общей сложности будет экспортировать в республику около 20 наименований лекарственных средств.

Напомним, Национальная иммунобиологическая компания "Нацимбио" и республиканское внешнеэкономическое государственное предприятие "Узмедэкспорт" заключили соглашение о поставках лекарств в республику в 2017 году.