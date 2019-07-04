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Города Мира. Ташкент

Мирзиёев поручил обеспечить стабильные цены на продукты питания

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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В Узбекистане будут приняты меры для повышения качества продовольственных товаров.

ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание, на котором обсуждалась переработка сельскохозяйственной продукции, а также повышение качества продовольственных товаров, передает пресс-служба президента.

Узбекский лидер отметил, что необходимо увеличить число современных агрологистических центров, которые занимаются сбором, транспортировкой, хранением, переработкой, упаковкой и экспортом сельхозпродукции.

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Сегодня в Узбекистане функционирует 31 агрологистический центр и 1,5 тысячи холодильных складов. Вместимость таких складов позволяет хранить лишь 4,5 процента от всего объема выращиваемых фруктов и овощей. 

Кроме того, Мирзиёев поручил обеспечить стабильные цен на продукты питания.

Президент поставил задачу увеличить число холодильных складов до 4,5 тысячи, агрологистических центров - до 140 к 2025 году. Такие центры будут организованы в Андижанской, Самаркандской и Ташкентской областях.

К тому же, в каждом районе появится не менее пяти сельскохозяйственных кооперативов. Власти страны окажут им финансовую поддержку.

По данным пресс-службы главы республики, в стране за год выращивается 20 миллионов тонн плодоовощной продукции. Однако на промышленном уровне перерабатывается лишь 15 процентов от этого объема, из них 7-8 процентов экспортируются. 

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Сельское хозяйство



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