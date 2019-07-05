В Узбекистане представлен кошелек WebMoney

Теперь с помощью титульных знаков WMY можно рассчитаться за мобильную связь, интернет, коммунальные услуги, онлайн-игры.

ТАШКЕНТ, 5 июл - Sputnik. Международная система расчетов WebMoney Transfer объявила о выходе на рынок Узбекистана и представила WMY-кошелек в узбекских сумах на своем официальном сайте.

Теперь с помощью титульных знаков WMY можно рассчитаться за мобильную связь, интернет, коммунальные услуги, онлайн-игры, а пополнить WMY-кошелек можно с банковских карт UZCARD, через платежную систему OSON и мобильное приложение PAYNET.UZ, а также наличными в пунктах приема PAYNET и банкоматах.

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Вывод средств с кошелька доступен на карты UZCARD и банковский счет.

Кроме того, WMY можно обменять на любые другие титульные знаки системы и, таким образом, расплачиваться в более чем 100 тысячах интернет-магазинов по всему миру, принимающих WebMoney.

Узбекским предпринимателям, заинтересованным в экспорте товаров, система WebMoney позволит принимать платежи от зарубежных клиентов в долларах, евро, рублях и других валютах.

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Напомним, в июне в Узбекистане начался запуск платежных систем PayPal, "Яндекс.Деньги" и Qiwi.

По словам генерального директора Единого общереспубликанского процессингового центра Ахрора Махмудова, при опросе населения выяснилось, что многие узбекистанцы пользуются данными системами, но вынуждены делать это через третьих лиц.

От нововведения выиграют в первую очередь иностранцы, а также молодежь, считает Ахрор Махмудов.