Затяжная жара ждет узбекитанцев

С 10 июля температура воздуха ночью составит +24...+27, днем +39... +42, что на 5-7 градусов выше средних значений за всю историю метеонаблюдений.

ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik. На ближайшие две недели в Узбекистане установится затяжной период знойной погоды, сообщает "Узгидромет".

В ближайшие дни в дневные часы воздух будет прогреваться до +37... +40, но уже начиная со среды жара усилится.

С 10 июля температура воздуха ночью составит +24...+27, днем +39... +42, что на 5-7 градусов выше значений за историю метеонаблюдений.

Кстати, аномальная жара в республике влияет на движение поездов: на некоторых железнодорожных рейсах в начале июля было введено ограничение скорости по направлениям "Самарканд-Бухара" и "Бухара-Хива".

Аномальная жара в Узбекистане повлияет на движение поездов >>

Важно помнить, как защититься от зноя, особенно тем, кто имеет проблемы со здоровьем.

Так, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует обратиться к врачу — может понадобиться корректировка лекарственной терапии. И обязательно следить за давлением.

Всем без исключения нужно пить больше воды, носить головные уборы, чаще принимать прохладный душ, носить легкую одежду из натуральных тканей.