Шавкат Мирзиёев поручил начать подготовку ко Дню Независимости

В этом году мероприятия пройдут под девизом "Вечно процветай, мой родной Узбекистан!".

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О подготовке и проведении празднования 28-летия государственной независимости Республики Узбекистан", сообщает МИД Узбекистана.

Комиссии в недельный срок поручено разработать программу организационно-практических, духовно-просветительских и информационно-разъяснительных мероприятий под девизом "Вечно процветай, мой родной Узбекистан!".

Согласно информации, во время празднования будут проведены конкурсы "Ты единственная, священная Родина!" на лучшую песню и музыкальное произведение "Самый великий, самый дорогой", "Образ Родины – глазами художника", "Жить во имя Родины!".

Расходы на проведение праздничных мероприятий покрываются за счет местных бюджетов, а также благотворительных средств, а в городе Ташкенте – в равных долях за счет средств Государственного бюджета республики Узбекистан и местного бюджета города.

Праздничный салют в небе над Ташкентом в День независимости >>

Напомним, тридцать первого августа 1991 года в Ташкенте состоялась внеочередная 7-я сессия Верховного Совета Узбекской ССР, на которой была провозглашена государственная независимость Узбекистана. В этот день было принято заявление Верховного Совета о государственной независимости республики, и соответствующим постановлением 1 сентября утверждался Днем независимости, который был объявлен выходным. В тот же день был принят закон "Об основах государственной независимости Республики Узбекистан".

В прошлом году мероприятия, посвященные 27-летию независимости, проходили под девизом "Ты дорог мне, родной, любимый Узбекистан!". Люди катаются на аттракционах, участвуют в конкурсах и спортивных играх, наблюдают за представлениями, посвященными празднику.