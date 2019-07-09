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В МИСиС рассказали, сколько студентов будут обучаться за счет государства

Пресс-служба МИСиС
Общество
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Приём документов осуществляется по следующим направлениям образования: металлургия (технология металлов), автоматизация и управление технологических процессов и производств и горное дело.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Начался прием документов абитуриентов в филиал университета МИСиС в Алмалыке, сообщается на сайте вуза.

Приёмная комиссия стартовала еще с 1 июля. Документы на на 2019/2020 учебный год можно подать по адресу: Ташкентская область, город Алмалык, улица Амира Темура, 55. Прием будет осуществляться до конца месяца.

В нынешнем году в Алмалыкском филиале Национального исследовательского технологического университета МИСиС 40 % студентов будут обучаться за счёт государственного заказа (бюджета) Республики Узбекистан.

Приём документов осуществляется по следующим направлениям образования:

  • "Металлургия (Технология металлов)" - 100 студентов;
  • "Автоматизация и управление технологических процессов и производств" - 50 студентов;
  • "Горное дело" - 100 студентов.

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Также стало известно о дате проведения вступительные экзаменов. Экзамен по математике пройдет 03 августа, тестирование по физике – 05 августа, а вступительные испытания по русскому языку абитуриенты напишут 07 августа.

Студентов набравших необходимое количество баллов, по результатам общего конкурса зачислят в НИТУ МИСиС в Российской Федерации, а обучение они пройдут в Алмалыкском филиале. Дипломы МИСиС являются международно признанными.

Теги:
заочное обучение, платное обучение, Обучение, филиал, Образование, университеты, Университет



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