В МИСиС рассказали, сколько студентов будут обучаться за счет государства

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Начался прием документов абитуриентов в филиал университета МИСиС в Алмалыке, сообщается на сайте вуза.
Приёмная комиссия стартовала еще с 1 июля. Документы на на 2019/2020 учебный год можно подать по адресу: Ташкентская область, город Алмалык, улица Амира Темура, 55. Прием будет осуществляться до конца месяца.
В нынешнем году в Алмалыкском филиале Национального исследовательского технологического университета МИСиС 40 % студентов будут обучаться за счёт государственного заказа (бюджета) Республики Узбекистан.
Приём документов осуществляется по следующим направлениям образования:
- "Металлургия (Технология металлов)" - 100 студентов;
- "Автоматизация и управление технологических процессов и производств" - 50 студентов;
- "Горное дело" - 100 студентов.
Студентов набравших необходимое количество баллов, по результатам общего конкурса зачислят в НИТУ МИСиС в Российской Федерации, а обучение они пройдут в Алмалыкском филиале. Дипломы МИСиС являются международно признанными.