21:06 09 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.52
  • EUR9628.35
  • USD8578.36
Поиск
Крыло самолета Национальной авиакомпании Uzbekistan Airways

UzAirways возобновляет полеты из Карши в Москву

Sputnik / Мария Науменко
Общество
Получить короткую ссылку
15 0 0

Открытие нового направления должно поспособствовать увеличению пассажиропотока аэропорта Карши.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Национальная авиакомпания UzAirways с 26 июля возобновляет рейсы по маршруту Карши – Москва (Внуково) – Карши. Самолеты А320 будут летать раз в неделю, по пятницам (с переходом на субботу), по следующему расписанию:

НY 623 Карши 06:10 – Москва 08:25

НY 624 Москва 20:25 – Карши 02:25

Первый (транзитный) рейс в Москву из воздушной гавани Карши был совершен в 2006 году по маршруту Андижан – Карши – Москва – Карши – Андижан на Ту-154.

Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством нового аэропорта
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент проверил, как строят аэропорт Ташкент-Восточный
Спустя год открылся прямой рейс Карши – Москва – Карши, еще через год авиакомпания "Московия" начала выполнять полеты по маршруту Москва – Карши – Москва.

С июня 2010 года начали летать самолеты авиакомпании "ГТК Россия" по направлению Санкт-Петербург – Карши – Санкт Петербург.

Бывали и случаи прекращения авиасообщения по причине уменьшения пассажиропотока. Так, в 2015 году авиакомпания "Россия" прекратила рейсы из Пулково в Карши и Наманган. 

На сегодняшний день существует рейс "Уральских авиалиний" по направлению Москва (Домодедово) – Карши, самолет летает между странами два раза в неделю.

Открытие нового направления должно поспособствовать увеличению пассажиропотока аэропорта Карши.

Теги:
Москва, Россия, авиаперелет, Карши, Узбекистан, Узбекистон хаво йуллари



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
ТОП-10: какая нация признана самой сексуальной - фото
Много чести: Путин отказался наказывать оскорбившего его журналиста – видео
"Много чести": Путин отказался наказывать оскорбившего его журналиста – видео
Как спасти утопающего и не пойти ко дну самому
Как спасти утопающего и самому не пойти ко дну

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054