UzAirways возобновляет полеты из Карши в Москву

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Национальная авиакомпания UzAirways с 26 июля возобновляет рейсы по маршруту Карши – Москва (Внуково) – Карши. Самолеты А320 будут летать раз в неделю, по пятницам (с переходом на субботу), по следующему расписанию:

НY 623 Карши 06:10 – Москва 08:25

НY 624 Москва 20:25 – Карши 02:25

Первый (транзитный) рейс в Москву из воздушной гавани Карши был совершен в 2006 году по маршруту Андижан – Карши – Москва – Карши – Андижан на Ту-154.

Спустя год открылся прямой рейс Карши – Москва – Карши, еще через год авиакомпания "Московия" начала выполнять полеты по маршруту Москва – Карши – Москва.

С июня 2010 года начали летать самолеты авиакомпании "ГТК Россия" по направлению Санкт-Петербург – Карши – Санкт Петербург.

Бывали и случаи прекращения авиасообщения по причине уменьшения пассажиропотока. Так, в 2015 году авиакомпания "Россия" прекратила рейсы из Пулково в Карши и Наманган.

На сегодняшний день существует рейс "Уральских авиалиний" по направлению Москва (Домодедово) – Карши, самолет летает между странами два раза в неделю.

Открытие нового направления должно поспособствовать увеличению пассажиропотока аэропорта Карши.