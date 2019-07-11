В Узбекистане "молодеет" суицид

Комитет женщин представил статистику по суицидам. Более 50% самоубийств совершили люди в возрасте от 14 до 30 лет.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В Узбекистане с начала 2019 года уровень самоубийств среди мужчин и женщин по сравнению с прошлым годом снизился на 3,6%, заявила на пресс-конференции председатель Комитета женщин Эльмира Баситханова.

Она отметила, что 57,3% суицидов были совершены мужчинами, 42,7% — женщинами. При этом комитет не стал раскрывать точное число самоубийств, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

На пресс-конференции также рассказали, что 55,5% суицидов совершили люди в возрасте от 14 до 30 лет.

Среди тех, кто совершили самоубийство, 45% — люди с психическими заболеваниями и расшатанной нервной системой.

Около 14% граждан пошли на этот шаг из-за семейных конфликтов, 1,7% — из-за нездорового образа жизни, 0,7% — по причине ревности.

Эльмира Баситханова также рассказала о мерах, которые предпринимает комитет для предотвращения суицидов. Так, совместно с патронажной службой Минздрава проводятся медицинские осмотры по выявлению женщин с психическими изменениями, им оказывают психологическую помощь. Кроме того, совместно с Министерством народного образования проводятся обязательные психологические тесты, которые позволяют выявлять детей с изменениями в психике.

Комитет по делам религий подготовил тезисы докладов о том, что самоубийства и ислам несовместимы. Религиозные деятели будут распространять их среди населения.