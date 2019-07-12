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Сотрудник работает в лаборатории анализа

В Янгиере будут готовить кадры в области химических технологий

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Вуз расположится в здании профессионального колледжа строительства и коммунального хозяйства. 

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Филиал Ташкентского химико-технологического института откроется в Янгиере, это предусмотрено постановлением правительства республики.

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Как сообщается на официальном Telegram-канале Минюста "Правовая информация", основными задачами филиала станут подготовка и переподготовка квалифицированных кадров в области химических технологий, активное развитие инновационных исследований, направленных на решение проблем предприятий. Прием начнется с 2020/2021 учебного года.

Вуз расположится в здании Янгиерского профессионального колледжа строительства и коммунального хозяйства. 

Со следующего года планируется выделить целевые квоты на базовую докторантуру для обеспечения филиала высококвалифицированными научными и научно-педагогическими кадрами.

Ранее сообщалось, что в сентябре в Ташкенте откроется филиал Российского химико-технологического университета имени Менделеева. 

Теги:
Сырдарьинская область, Образование, Узбекистан, Янгиер, ВУЗ, филиал



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