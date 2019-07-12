В Янгиере будут готовить кадры в области химических технологий

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Филиал Ташкентского химико-технологического института откроется в Янгиере, это предусмотрено постановлением правительства республики.
Вуз расположится в здании Янгиерского профессионального колледжа строительства и коммунального хозяйства.
Со следующего года планируется выделить целевые квоты на базовую докторантуру для обеспечения филиала высококвалифицированными научными и научно-педагогическими кадрами.
Ранее сообщалось, что в сентябре в Ташкенте откроется филиал Российского химико-технологического университета имени Менделеева.