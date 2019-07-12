В Янгиере будут готовить кадры в области химических технологий

Больше всего голубого топлива республика намерена поставить в Китай, на втором месте — Россия.

Среди участников событий 1986 года, и тех, кто работал в зоне отчуждения, есть разные, порой полярные мнения о том, стоит ли превращать Чернобыль в туристический аттракцион.