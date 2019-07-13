В МВД Узбекистана - новые кадровые назначения

Предприниматель Акмаль Юлдашев около пяти лет добивается того, чтобы в Бухаре заработал свой полноценный зоосад. Корреспондент Sputnik Узбекистан пообщался с бизнесменом и выяснил, как идет борьба за первый и единственный зоопарк в городе.

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