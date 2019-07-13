В МВД Узбекистана - новые кадровые назначения

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. В Центральном аппарате и региональных подразделениях Министерства внутренних дел Узбекистана произошли кадровые назначения. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
Начальником Главного управления обеспечения безопасности на транспорте стал полковник Рустам Ташпулатов.
Управление обеспечения безопасности на транспорте УВД Самаркандской области возглавил подполковник Элдор Алкаров.
Руководителем Управления обеспечения безопасности на транспорте УВД Бухарской области назначен подполковник Олим Файзиев.