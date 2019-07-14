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Узбекские военные

СМИ: в узбекские школы поставят оружие

AP Photo / Anvar Ilyasov
Общество
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Школы обеспечат оружием согласно постановлению Кабинета министров.

ТАШКЕНТ, 14 июл - Sputnik. Узбекские общеобразовательные школы получат 10 видов учебного оружия, передает Kun.uz со ссылкой на собственный источник.

В 1 214 школах Самаркандской области уже готовы спецкабинеты. 

Осенью 2017 года Правительство Узбекистана приняло постановление "О мерах по организации учебно-производственных комплексов, специализированных на профессиональном обучении учеников 10-11 классов учреждений общего среднего образования". Образовательные учреждения обеспечиваются учебным оружием согласно данному документу.

Во время учебного года десятиклассникам преподают основы военной подготовки в объеме 68 часов, ученикам 11 классов – 51. Весь процесс обучения курируют местные отделения по делам обороны. 

Теги:
оружие, школа, Узбекистан



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