СМИ: в узбекские школы поставят оружие

ТАШКЕНТ, 14 июл - Sputnik. Узбекские общеобразовательные школы получат 10 видов учебного оружия, передает Kun.uz со ссылкой на собственный источник.

В 1 214 школах Самаркандской области уже готовы спецкабинеты.

Осенью 2017 года Правительство Узбекистана приняло постановление "О мерах по организации учебно-производственных комплексов, специализированных на профессиональном обучении учеников 10-11 классов учреждений общего среднего образования". Образовательные учреждения обеспечиваются учебным оружием согласно данному документу.

Во время учебного года десятиклассникам преподают основы военной подготовки в объеме 68 часов, ученикам 11 классов – 51. Весь процесс обучения курируют местные отделения по делам обороны.