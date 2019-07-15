Вашему вниманию - результаты опроса на сайте и в социальных сетях, среди читателей Sputnik. Пользователям предлагалось высказаться на тему: "Поддерживаете ли вы строительство АЭС в Узбекистане?".

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. На днях, по многочисленным просьбам в соцсетях, мы организовали опрос в котором предлагали каждому высказаться по поводу строительства АЭС в Узбекистане. После 5 дней голосования мы подводим итоги.

Опрос проводился на сайте Sputnik Узбекистан, а также в социальных сетях.

Голоса на сайте распределились следующим образом. Большинство пользователей (44,9%) ответили, что поддерживают строительство такого важного объекта, так как он окажет положительное влияние на экономику страны и создаст новые рабочие места. Еще 20,7% заявили, что будут гордится первой АЭС в Центральной Азии. Однако 17% опрошенных считают, что в стране следует использовать другие виды энергии, а 10,3% назвали идею строительства АЭС неудачной, еще 6,9% - считают необходимым оценить все возможные риски.

© Sputnik / Поддерживаете ли вы строительство АЭС - мнение читателей Sputnik

В социальных сетях дело обстоит немного иначе. В нашем Telegram-канале опрос дал такие результаты:

© Telegram Поддерживаете ли вы строительство АЭС - мнение читателей Sputnik

Тут все более неоднозначно, однако с перевесом в 4% побеждает развитие "солнечной" энергетики, что неудивительно в стране где 250 дней в году светит солнце. Хотя лидер опроса всего на несколько процентов уступил пользователям, которые считают строительство АЭС - важным экономическим шагом.

В социальных сетях "ВКонтакте" и "Однокласники" голоса распределились так:

© Sputnik / Поддерживаете ли вы строительство АЭС - мнение читателей Sputnik

© Sputnik / Поддерживаете ли вы строительство АЭС - мнение читателей Sputnik

В Facebook у нас собралась самая активная аудитория. Однако, из-за технических неполадок многие результаты не отобразились в данной социальной сети, что не помешало узнать мнение пользователей, активyо высказывающихся в комментариях. С ними вы можете познакомится по ссылке.