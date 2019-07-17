Уровень преступности в Ташкенте за шесть месяцев снизился на 19 процентов

В ГУВД Ташкента прошел брифинг, на котором сотрудники органов внутренних дел отчитались за прошедшее полугодие.

ТАШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. Сотрудникам ГУВД Ташкента удалось снизить уровень общей преступности в узбекской столице на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом передает пресс-служба ГУВД.

В частности, более чем на 40 процентов сократился уровень преступности в общественных местах, на 30,4 % - по линии уголовного розыска, количество краж уменьшилось на 51,9 %, грабежей - на 36,6%.

Кроме того, за шесть месяцев 2019 года в каждом районе города были созданы от 4 до 9 отделов внутренних дел. В настоящий момент в Ташкенте насчитывается 77 таких структур.

Напомним, в Ташкенте действует концепция "Безопасная столица". Согласно ей, в горде было введено круглосуточное, трехсменное патрулирование силами и средствами органов внутренних дел, национальной гвардии. Удалось достичь прибытия наряда на место происшествия в течение 5-10 минут. В планах ГУВД сократить это время до семи минут.