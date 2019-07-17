22:15 17 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.34
  • EUR9673.87
  • USD8584.50
Поиск
Борьба с преступностью

Уровень преступности в Ташкенте за шесть месяцев снизился на 19 процентов

© Sputnik / Sergey Venyavsky
Общество
Получить короткую ссылку
19 0 0

В ГУВД Ташкента прошел брифинг, на котором сотрудники органов внутренних дел отчитались за прошедшее полугодие.

ТАШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. Сотрудникам ГУВД Ташкента удалось снизить уровень общей преступности в узбекской столице на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом передает пресс-служба ГУВД.

ГУВД Ташкента просит жителей сообщать о рекламе спайса в городе
© ГУВД Ташкента
ГУВД Ташкента просит жителей сообщать о рекламе "спайса" в городе

В частности, более чем на 40 процентов сократился уровень преступности в общественных местах, на 30,4 % - по линии уголовного розыска, количество краж уменьшилось на 51,9 %, грабежей - на 36,6%.

Кроме того, за шесть месяцев 2019 года в каждом районе города были созданы от 4 до 9 отделов внутренних дел. В настоящий момент в Ташкенте насчитывается 77 таких структур.

Напомним, в Ташкенте действует концепция "Безопасная столица". Согласно ей, в горде было введено круглосуточное, трехсменное патрулирование силами и средствами органов внутренних дел, национальной гвардии. Удалось достичь прибытия наряда на место происшествия в течение 5-10 минут. В планах ГУВД сократить это время до семи минут.

Теги:
Узбекистан, Ташкент, борьба с преступностью, преступность, полиция, ГУВД Ташкента



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Открытие генконсульства Узбекистана в Ростове-на-Дону
Как открывалось генконсульство Узбекистана в Ростове-на-Дону - фото
Незрячий музыкант сыграл на горящем пианино - видео
Кто может получить паспорт РФ по упрощенке
Кто может получить паспорт РФ по "упрощенке"

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054