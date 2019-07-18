Узбекским нацгвардейцам предоставят льготные кредиты на покупку авто

ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Бойцы Нацгвардии Узбекистана получили возможность приобрести автомобили на льготных условиях кредитования.

"В соответствии с постановлением (правительства), военнослужащим и сотрудникам Национальной гвардии, имеющим специальные звания, предоставляются льготные кредиты на приобретение легковых автомобилей отечественного производства", — сообщается на официальном Telegram-канале Минюста.

Льготный кредит предоставляется на приобретение до 300 единиц автотранспорта в год, сроком на пять лет. Первоначальный взнос для сотрудников будет составлять 20% от стоимости автомобиля. Что касается процентной ставки, то она будет в размере ставки рефинансирования Центрального банка плюс два процента. В качестве залога будет ставиться приобретаемый автомобиль.